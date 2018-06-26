«دبي الإسلامي» يعلن الفائز التاسع في حملة «ضاعف راتبك»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي، الفائز التاسع في حملته الشهرية «ضاعف راتبك»، حيث أقيم السحب في فرع البنك في سيتي سنتر الشارقة وحضره ممثل من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وكان البنك قد أطلق حملة «ضاعف راتبك» في سبتمبر 2017 حيث يختار السحب الشهري متعاملًا جديدًا قام بتحويل راتبه إلى البنك، ليحصل على فرصة مضاعفة راتبه في هذا الشهر.

كما يحصل عشرة فائزين آخرين على جائزة بقيمة 5000 درهم لكل واحد منهم محملة مسبقاً في بطاقة بنك دبي الإسلامي. وقال ناصر العوضي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك دبي الإسلامي:

«حققت الحملة نجاحًا كبيراً حيث قدمت لمتعاملينا برامج مجزية لدعمهم في بلوغ أهدافهم وأحلامهم. ونحن سعداء لأننا حظينا بفرصة الوصول إلى سحبنا التاسع وتهانينا لـ»رينيت هينريكو«على فوزها بضعف راتبها لهذا الشهر».