99.77 % من البنوك حصّنت أجهزة الصراف الآلي ضد الاختراق

المصدر: أبوظبي - وام

حقق مصرف الإمارات المركزي إنجازات كبيرة لجهة تحصين أجهزة الصراف الآلي من الاختراق، وذلك بعد إقراره خلال الفترة الماضية، العديد من الإجراءات التي يجب على الجهاز المصرفي الالتزام بها لبلوغ الهدف المنشود.. ومع نهاية العام 2017 بلغت نسبة امتثال البنوك 99.77% فيما يتعلق بتثبيت الدرع الواقي من التجسس على رقم التعريف الشخصي في جميع أجهزة الصراف الآلي في الدولة.

وبحسب مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت نسبة الإنجاز الكبيرة المتحققة في هذا الإطار من خلال تثبيت كاميرات ثقبية، ورصد أرقام التعريف الشخصي المسجلة على أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة.

وعلى صعيد متصل بلغت نسبة امتثال البنوك 99.77 % فيما يخص تركيب أجهزة مكافحة القشط لمنع قراءة بيانات الشريط المغناطيسي بواسطة الكاشطات.

وصدرت تعليمات من المصرف المركزي للبنوك بالسحب الفوري من الخدمة لأي أجهزة صراف آلي تعرضت لمثل هذا الخطر.

أجهزة استشعار

أما فيما يتعلق بالتزام الجهاز المصرفي في الدولة بتركيب أجهزة استشعار للكشف عن وجود أجهزة الكشط، لإرسال تنبيهات فورية إلى البنوك، فقد وصلت نسبة الامتثال مع نهاية العام الماضي 99.48%، وصدرت تعليمات للبنوك بإغلاق أجهزة الصراف الآلي من الفور أينما ترد التنبيهات.

وتماشياً مع متطلبات سلطات الشرطة في مختلف إمارات الدولة، فقد أصدر المصرف المركزي تعليماته لجميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي بتحديث كاميراتهم الأمنية من تناظرية إلى رقمية، من أجل تحسين دقة الصورة. وحتى الآن، بلغت نسبة الامتثال 58.72 % ويتابع المصرف المركزي بفعالية تحقيق الامتثال بنسبة 100% قبل نهاية 2018.

وكان المصرف المركزي، في إطار الجهود التي يبذلها لحماية وسائل الدفع الإلكتروني، اتخذ خطوة استباقية لمنع عمليات الاحتيال المحتملة الناجمة عن التمرير المزدوج لبطاقات الدفع من جانب التجار في دولة الإمارات.

أنظمة المحاسبة

وقرر المصرف المركزي خلال عام 2017 أن تقوم كل البنوك المستفيدة في دولة الإمارات بتثقيف جميع التجار المشاركين من خلالها، وضمان قيامهم بتعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بهم، بحيث يتم تمرير بطاقات الدفع مرة واحدة فقط في آلات نقطة البيع وتجنب التمرير المزدوج للبطاقات (لأغراض المحاسبة ونقاط الولاء).

5274

يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في دولة الإمارات 5274 جهازاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 63 جاهزاً مقارنة بـ 5211 جهازاً مقارنة مع الربع ذاته مع العام 2017 بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.