«رأس الخيمة الوطني» يوسّع تحويل الأموال إلى 25 دولة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تعاونه مع إكسبرس موني، لتقديم خدمات تحويل أموال مريحة إلى عملاء البنك من خلال خدمة «راك لتحويل الأموال»، الحائزة جوائز التميز.

وبمقتضى الشراكة، قام بنك رأس الخيمة الوطني بتوسيع خدمة راك لتحويل الأموال لتشمل 20 دولة جديدة بإجمالي يصل إلى 25 دولة حول العالم. كما ستتيح هذه الشراكة للعملاء القيام بتحويلات مالية خالية من المتاعب مع مزيد من الراحة والأمان.

وتم تصميم خدمة راك لتحويل الأموال خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء للتحويلات المالية الذين يمكنهم تحويل الأموال بشكل مريح من خلال حسابهم في بنك رأس الخيمة الوطني، أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم إلى البلدان المذكورة أعلاه. إضافة إلى ذلك، تقدم راك لتحويل الأموال خياراً مناسباً آخر لاستلام النقود عبر 85,000 موقع وكيل من بين 200,000 موقع تمتلكها شركة إكسبرس موني على مستوى العالم. كما توفر راك لتحويل الأموال للعملاء أسعاراً تنافسية عالية لضمان حلول تحويل أموال أكثر راحة وأمان وفعالية من حيث التكلفة، بحيث يمكن استكمال التحويلات المالية بمجرد نقرة زر واحدة باستخدام منصة الخدمات المصرفية الرقمية في البنك ومن خلال جميع فروعه.