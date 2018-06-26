«الماسة كابيتال»: عطلة الصيف تؤثّر في التداول بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

توقع خبراء الماسة كابيتال أن يكون لموسم العطلة الصيفية تأثيره على أنشطة التداول في المنطقة، والذي قد يُترجم إلى خمول في أنشطة التداول.

وبحسب تقرير الماسة كابيتال، أﻧهت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺳﺑوع الماضي ﺳﻟﺑيًا ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء مؤشرات ﻣﺻر وﻋُﻣﺎن واﻟﺑﺣرين. وأنهى مؤشر أبوظبي الأسبوع بانخفاض نسبته -3.8٪، وتراجع مؤشر دبي بـ -3.6٪، تحت تأثير أخبار تصفية شركة أبراج. وأنهى المؤشر السعودية الأسبوع بانخفاض نسبته -0.8٪، بعد إعلان نبأ الترقية إلى الأسواق الناشئة من قبل مورجان ستانلي، تلاه مؤشر الكويت بخسائر -0.4٪ للأسبوع. وجاءت مصر كأفضل المؤشرات أداءً، محققة مكاسب متواضعة بنسبة 0.8 ٪، تلتها عُمان والبحرين بنسبتي 0.3 ٪ و 0.2 ٪ على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية أنهت الأسبوع الماضي إيجابيًا على الرغم من استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ والذي لا يزال مهيمنًا على عناوين الأخبار. ومع دعم أسعار النفط للإغلاق التصاعدي، أنهى خام برنت الأسبوع عند 75.55 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بنسبة قدرها 2.87٪، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط إلى 68.58 دولارًا للبرميل يوم الجمعة الماضي، محققًا زيادة نسبتها 5.75٪ على مدار الأسبوع.