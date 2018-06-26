المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، أمس إن مساهمي الشركة أقروا زيادة رأس المال 30 % بما يوازي 1.08 مليار جنيه (60.2 مليون دولار).

ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.601 مليارات جنيه موزعة على 708.406 ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر إن زيادة رأس المال ستكون لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها عشرة قروش للسهم.

وسيبلغ رأسمال بايونيرز بعد الزيادة المرتقبة نحو 4.682 مليارات جنيه.

وجرى تداول سهم الشركة أمس عند 8.31 جنيهات بانخفاض 2.35 %.

وتعمل مجموعة بايونيرز الاستثمارية في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.

وتتنوع محفظة بايونيرز بين حصص في شركات عقارية مثل القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان ورؤية العقارية والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات وحصص في شركات صناعية.