35 مليون عملية دفع تنجزها «سويفت» بتقنية «جي بي آي»

المصدر: بروكسل - البيان

قررت «سويفت» توسيع نطاق خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية لتشمل كافة المدفوعات العابرة للحدود. وقد تم حتى الآن معالجة 35 مليون دفعة من مدفوعات «جي بي آي» حيث تُرسل مئات الآلاف من المدفوعات يومياً عبر 450 ممر دفع ثنائي بين البلدان بأكثر من 100 عُملة.

وقالت: سيتبنى عموم قطاع «سويفت» خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية «جي بي آي» في خطوة ستسهم في استخدام كافة المصارف في شبكة «سويفت» العالمية وعددها 10,000 مصرف، هذه الخدمة لإنجاز المدفوعات العابرة للحدود.

واتخذ قرار الانتقال إلى تبني خدمة «جي بي آي» على نطاق عالمي في ظل النجاح السريع الذي حققته الخدمة حتى هذا التاريخ ووتيرة تبنيها السريعة وغير المتوقعة. وقد بدأ 49 مصرفاً من بين أكبر وأهم 50 مصرفاً في العالم بتشغيل هذه الخدمة والترويج لها.

وسيسهم هذا القرار الذي اتخذ بدعم كامل من مجلس إدارة «سويفت» الذي يُمثل كامل قطاع «سويفت»، في دفع تبني «جي بي آي» حول العالم حتى يتمكن كل مصرف في شبكة «سويفت» من تقديم خدمة دفع من الطرف المرسل إلى الطرف المستفيد، أي من الطرف إلى الطرف، في نفس اليوم مع قدرات كاملة للتبع والشفافية في كامل سلسلة المدفوعات بحلول نهاية عام 2020.

وقال ياور شاه، رئيس مجلس إدارة «سويفت»: «تم تصميم وتطوير وتشغيل خدمة «جي بي آي» في وقت قياسي وهي حالياً تُحدِث تغييراً جذرياً في تجربة المدفوعات العابرة للحدود. والخدمة لا مثيل لها من حيث حجمها، حيث لم تتمكن أي خدمة أخرى من توفير مدفوعات بمئات المليارات من الدولارات بشكل آمن حول العالم في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ.