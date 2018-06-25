الأسهم تستهل الأسبوع بمكاسب 1.1 مليار درهم

المصدر: Ⅶأبوظبي –رامي سميح

استهلت أسواق الأسهم المحلية، تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب تخطت 1.1 مليار درهم، بفعل عمليات شراء انتقائية، استهدفت الأسهم القيادية، وسط تعاملات هادئة، بفعل شح السيولة، مع عزوف المستثمرين وترقبهم لمحفزات جديدة، مع قرب انطلاق موسم النتائج النصفية.

وتماسك سوق دبي مع صعوده هامشياً بنسبة 0.03 %، أو ما يعادل 0.89 نقطة، ليغلق عند 2929.06 نقطة. وربح سوق أبوظبي نحو 15.25 نقطة، أو ما نسبته 0.34 %، ليصل إلى 4550.51 نقطة. وهبطت السيولة الإجمالية للسوقين لأدني مستوياتها منذ أشهر، بعد هبوطها دون 200 مليون درهم، لتبلغ 186 مليوناً، موزعة بواقع 134.8 مليون في دبي، و51 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 139.7 مليون سهم، منها 93.9 مليون في دبي، و45.7 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 1894 صفقة.

وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسواق استهلت الأسبوع في المنطقة الخضراء، وسط عمليات شراء انتقائية، طالت بعض الأسهم القيادية، وهو ما عزز من وتيرة الصعود، ولكن بشكل طفيف وهامشي.

مكاسب دبي

وجاءت مكاسب سوق دبي، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل والبنوك، حيث صعد قطاع العقار بنسبة 0.12 %، بدعم صعود «أرابتك» 3.38 %، و«إعمار للتطوير» 0.78 %، و«داماك» 0.87 %، و«الاتحاد العقارية» 0.26 %، فيما استقر «إعمار العقارية» دون تغيير، كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.12 %، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.5 %، فيما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.06 %، بدفع من «دبي الإسلامي»، مع ارتفاعه بنحو 0.2 %، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وتصدر سهم «دريك آند سكل»، النشاط بالقيم في سوق دبي، بنحو 41.6 مليون درهم، وكان سهم «الاستشارات المالية الدولية»، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.03 %.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع أسهم شركات البنوك والاتصالات والطاقة والخدمات، حيث صعد قطاع البنوك بنسبة 0.52 %، بفضل مكاسب سهم «أبوظبي الأول» 0.84 %، إلى جانب ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 0.8 %، مع صعود «دانة غاز» 0.94 %، و«طاقة» 0.85 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.42 %، فضلاً عن صعود سهم «اتصالات» بنسبة 0.31 %، بينما تراجع قطاع العقار 0.4 %، بضغط هبوط سهم «الدار العقارية» 0.49 %.

تعاملات الأجانب

اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو شراء الأسهم في السوقين، بصافي استثمار بلغ 38.6 مليون درهم، منها 37.96 مليون للخليجيين، ونحو 700 ألف للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 38.6 مليون درهم، منها 10.7 ملايين للأجانب، و27.8 مليوناً للمواطنين.

سندات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أحقية حملة السندات في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس إدارة الشركة إذا ما لحق بهم ضرر، ولا يحق لحامل السندات، التصويت في الجمعية العمومية، أو الحصول على نصيب من الأرباح.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات ريت المدرجة ببورصة ناسداك دبي على توزيع أرباح تقدر بنحو 0.04 دولار أميركي للسهم قبل يوم 30 يونيو 2018، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة يوم 14 يونيو الجاري.

أعلنت الصفوة مباشر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأن الأعضاء المرشحين هم: خالد البلاع، إيهاب رشاد، مسعد فاروق، محمد أبو زايدة، مرشد محمد أحمد، ماريا محمد أحمد، منيب محمد أحمد، رشيد البلاع، علي رشيد البلاع، علي خالد رشيد البلاع، كما كشفت الشركة عن افتتاح أحدث مكاتبها بقاعة سوق دبي المالي ليبدأ العمل رسمياً بالمكتب قبل نهاية الربع الثاني من 2018.