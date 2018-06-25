«فيزا» واقتصادية دبي تنظمان «أسبوع أمن البطاقات»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «اقتصادية دبي» وشركة «فيزا» العالمية أمس عن إطلاقهما «أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات»، مبادرة التوعية الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للبطاقات، وتزويد المستهلكين بالنصائح والإرشادات اللازمة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المتعلقة بالمدفوعات الرقمية. وهذا هو العام الثالث على التوالي، الذي تتعاون فيه المؤسستان لتنظيم هذا الحدث المهم.

وقامت «فيزا» بالشراكة مع «اقتصادية دبي» باستطلاع آراء العملاء في دولة الإمارات فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، حيث أظهر الاستطلاع أن 66% من المتسوقين في دولة الإمارات يشعرون بالراحة والطمأنينة تجاه التسوق عبر الإنترنت، و70% يثقون بالمدفوعات الإلكترونية (المدفوعات الحكومية وفواتير خدمات المرافق).

وقال أحمد حسن الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك «باقتصادية دبي»: «يؤكد استطلاع أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات على الانتشار المتزايد الذي تشهده المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا شك بأن التوعية بسبل استخدام هذه المدفوعات هي الركيزة الجوهرية لتعزيز ثقة العملاء في استخدام تقنيات المدفوعات الحالية والجديدة».