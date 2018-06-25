«مالية الشارقة» تتيح دفع رسوم الخدمات والمعاملات عبر جهاز ذكي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، عن إتاحة الفرصة أمام جميع متعاملي الجهات الحكومية في الإمارة لدفع رسوم الخدمات والمعاملات، من خلال توفير أحدث جهاز للدفع عن طريق البطاقات الائتمانية المرتبطة مباشرة مع نظام الإيصال الذكي «تحصيل».

ويعزز اعتماد هذه الآلية الجديدة من إجراءات العمل التي تتبناها الدائرة لضمان توفير وسائل دفع ذكية ومتطورة لخدمة المتعاملين، ويسهم بالوقت ذاته في زيادة كفاءة نظام «تحصيل» للدفع الإلكتروني المطبق في جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، والذي يتيح سداد رسوم الخدمات الحكومية على مدار الساعة، ويقلل من مخاطر استخدام النقد، ويضيف العديد من المزايا في الاستخدام الأمثل لتقنيات الدفع الحديثة.

ولتفعيل تطبيق الخدمات المبتكرة والذكية، قامت دائرة المالية المركزية بتوفير جهاز دفع ذكي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، يتيح التعامل مع جميع البطاقات الائتمانية، ويحقق مبدأ الربط الكامل بين الأنظمة والدفع، مع درجة أمان عالية، عوضاً عن التعامل معه كأنه جهاز هاتف محمول يمكن شحنه بسهولة ويسر، علماً بأنه يتم حالياً تطوير النظام بحيث يسمح باستخدام بطاقة الهوية وبطاقة تحصيل.