«أبوظبي للمحاسبة» يشدد على تعزيز كفاءة التقارير المالية

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء» أهمية تعزيز كفاءة وشفافية التقارير المالية وضرورة الالتزام بالقرار رقم (1) لعام 2017 بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة، والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات التدقيق الخارجي وتعزيز القيمة المضافة لمخرجات عملية التدقيق وفعالية الرقابة الداخلية من خلال تقييمها وفقاً لمعايير وأطر عالمية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل الجهات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الجهاز بعنوان «بناء نظم رقابة داخلية فعالة حول التقارير المالية» بهدف ترسيخ المعرفة اللازمة التي تسهم في الارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية وتعزيز عملية إعداد التقارير المالية لدى الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنطاق قانون الجهاز.

واستقطبت الورشة أكثر من 350 مشاركاً من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي معنيين بمتابعة وتطوير نظم الرقابة الداخلية لدى مؤسساتهم بالإضافة إلى ممثلين عن مكاتب التدقيق الكبرى العاملة في الإمارة.

وقال حمد الحر السويدي رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: « هدفنا هو تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الشفافية في المؤسسات الوطنية، وضمان المساءلة الفعالة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يسهم بحماية مكتسبات الوطن ويضمن استدامتها».