«أبوظبي الإسلامي» ينال 7 جوائز من «إيميا فاينانس»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

فاز مصرف أبوظبي الإسلامي، بسبع جوائز جديدة ضمن فئتي أفضل المصارف وصفقات التمويل خلال حفل توزيع جوائز «إيميا فاينانس للإنجازات المصرفية»، الذي أقيم في لندن بالمملكة المتحدة.

وفاز مصرف «أبوظبي الإسلامي»، ضمن فئة التمويل الإسلامي، بجائزتي «أفضل مصرف للتمويل الإسلامي» و«أفضل ممول إسلامي» تتويجاً لنجاحاته المحققة في إنجاز صفقة تمويل «شركة تمويل المطارات» (فينكو) بقيمة 3 مليارات دولار، حيث اضطلع بدور المنظّم الرئيسي،المفوض ومدير التغطية في تأمين الشق الإسلامي. كما فاز «أبوظبي الإسلامي» بجائزة «أفضل صفقة تمويل مرابحة مشترك/‏‏ صفقة تمويل إجارة» عن دوره كمنظم رئيسي مفوّض لتمويل متعدد الشرائح بقيمة 1.25 مليار دولار لصالح شركة GEMS MENASA.

أما في فئة جوائز التمويل المهيكل، فحصد مصرف «أبوظبي الإسلامي» الجائزة المرموقة «أفضل مصرف للتمويل المهيكل في منطقة الشرق الأوسط» وجائزة «أفضل صفقة تمويل مهيكل في منطقة الشرق الأوسط» نظير مساهمته في تأمين تمويل مشترك بقيمة 75.6 مليون دولار لصالح شركة دبي لصناعات الطيران. وتمت هيكلة هذه الصفقة لاستلام طائرات بوينغ جديدة من طراز B-737 المقرر تأجيرها لشركة مصر للطيران، كجزء من خطة الشركة المصرية الرامية إلى توسيع أسطول طائراتها.

فضلاً عن ذلك، حصد مصرف «أبوظبي الإسلامي» جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» وجائزة «أفضل صفقة خصخصة» ضمن فئة أسواق رأس مال الأسهم عن دوره المتميّز في نجاح الاكتتاب العام الأولي لأسهم «أدنوك للتوزيع».