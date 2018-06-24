إغلاق الاكتتاب في سندات حكومية عمانية بـ260.50 مليون دولار غداً

المصدر: ■مسقط - البيان

يغلق غداً باب الاكتتاب العام (التقدم بالعطاءات) عن طريق المزاد التنافسي في الإصدار رقم (57) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام الذي أصدره البنك المركزي العماني في الثالث من الشهر الحالي بقيمة 100 مليون ريال عماني (260.50 مليون دولار) تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.75% سنوياً.

وأكد البنك في بيان له إن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وأفاد البيان أن هذه السندات ستصدر يوم الخميس 28 من شهر يونيو الجاري (التسوية) وتستحق السداد في 28 من شهر يونيو عام 2023م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام في 28 من ديسمبر و28 من يونيو من كل عام حتى استحقاقها في 28 من شهر يونيو عام 2023م.

وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال أو أكثر إذا رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.