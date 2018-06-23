العرب والمواطنون يكثّفون مشتريات الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثف المستثمرون العرب والمواطنون مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي في وقت مالت فيه تعاملات الأجانب نحو البيع على وقع مخاوفهم من اندلاع حرب تجارية عالمية بين الصين والولايات المتحدة.

ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 386.13 مليون درهم، منها 349.6 مليوناً للأجانب، و36.46 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 386.13 مليون درهم، منها 25.46 مليوناً للعرب، و360.67 مليوناً للمواطنين.

وفى سوق دبي وحده، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 247 مليون درهم، منها 222.9 مليوناً للمواطنين، و24 مليوناً للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 247 مليون درهم، منها 235.17 مليوناً للأجانب، و11.86 مليوناً للخليجيين.

وفى سوق العاصمة اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 139 مليون درهم، منها 114.5 مليوناً للأجانب، و24.6 مليوناً للخليجيين.