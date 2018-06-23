مقر إقليمي جديد لبنك «إتش إس بي سي» في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد بنك «إتش إس بي سي» أن افتتاح مقره الجديد لمنطقة الشرق الأوسط سيكون خلال شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث رسمي من البنك ونقلتها أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء على موقعها الإلكتروني. ويقع المقر الجديد في منطقة «داون تاون دبي»، وبلغت كلفة إنشائه حوالي 250 مليون دولار (918.1 مليون درهم). وقال المتحدث: «نتطلع إلى الترحيب بزملاء بنك إتش إس بي سي في مقرنا الجديد بدبي خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، وذلك وفقاً لما هو مخطط».

وكان «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن ويعد من أكبر البنوك على مستوى العالم، قد أعلن منذ يناير 2016عن خططه لإنشاء مكتب جديد له في دبي ليكون مقره في منطقة الشرق الأوسط.

و كانت شركة «جي إف تي» كانت قد نشرت على موقعها الإلكتروني في وقت سابق عدة صور للبرج الذي يضم المقر الجديد وهو لا يزال تحت الإنشاء، وذكرت أنه من إنشاء شركة «ملتيبليكس» الأسترالية الشهيرة للمقاولات.