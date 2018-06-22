«الأوراق المالية» تدعو الشركات للإفصاح عن الانكشاف على «أبراج»

المصدر: دبي - وائل الخطيب ورويترز

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع، من الشركات المدرجة، الإفصاح عن انكشافاتها على شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي مقرها دبي، بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب تصفية مؤقتة الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، د.عبيد الزعابي، لرويترز، إن الهيئة أرسلت خطاباً في وقت سابق من الأسبوع المنقضي، وإن أمام الشركات حتى الخميس لتقديم ردودها. وأكد الزعابي أن بعض الشركات في الإمارات، لها انكشاف على أبراج، لكنه لم يذكر أسماء.

من جهة أخرى، وافقت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر، على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى، إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات، حسبما أعلنت الشركتان أمس.