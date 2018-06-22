مذكرة تفاهم بين هيئتي دبي وأستانا للخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس مذكرة تفاهم مع هيئة أستانا للخدمات المالية بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الهيئتين.

وقع المذكرة برايان ستايروولت، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية وستيفن غلين، الرئيس التنفيذي لهيئة أستانا للخدمات المالية وذلك بمقر السلطة في دبي وبحضور وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية التعاون الوثيق بين هيئات مركز دبي المالي العالمي وجمهورية كازاخستان لإنشاء مركز أستانا المالي الدولي والذي تم انشاؤه على غرار نموذج مركز دبي المالي العالمي. وتضع الاتفاقية إطاراً للهيئتين للعمل معاً من أجل مواصلة تطوير نظامهما القانوني والتنظيمي، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب.

وقال برايان ستايروولت: هذه الاتفاقية مع هيئة أستانا للخدمات المالية يتم من خلالها تحديد إطار التعاون بيننا، وذلك من أجل التطوير المستمر للآليات التنظيمية المالية السليمة والعادلة في كلا السوقين. ومن جهتنا نؤكد أهمية التعاون المتبادل بين الهيئات التنظيمية المالية لخلق نظام مالي أكثر استقراراً.

104 مذكرات

وقال وليد سعيد العوضي: وقعت سلطة دبي للخدمات المالية 104 مذكرات تفاهم ثنائية مع المُنظمين على الصعيد العالمي، فضلاً عن خمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف حيث تعكس هذه الاتفاقيات الحاجة إلى استمرار التعاون التنظيمي في الأسواق المالية العالمية.

وتسعى سلطة دبي للخدمات المالية لإرساء علاقات متينة مع نظرائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك من منطلق تركيزها على أهمية التعاون المستدام ومساهمتها في تطوير قطاع الخدمات المالية.

وقال ستيفن غلين، الرئيس التنفيذي لدى أستانا للخدمات المالية: نتطلع إلى بناء علاقات وثيقة ومثمرة مع سلطة دبي للخدمات المالية. لقد قادت سلطة دبي للخدمات المالية تطوير مركز مالي دولي استثنائي في الشرق الأوسط، والذي أصبح بدوره نموذجاً للممارسات التنظيمية السليمة. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء نظام إيكولوجي تنظيمي مماثل لمركز دبي المالي العالمي وغيره من مناطق الاختصاص المتقدمة دولياً.