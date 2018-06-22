سوق دبي يعاود الصعود بسيولة 452 مليوناً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتد سوق دبي صاعداً في الربع الأخير من جلسة أمس، وسط تحسن ملحوظ للسيولة وعودة النشاط على الأسهم القيادية مع إقبال المستثمرين على شرائها في ظل جاذبيتها الاستثمارية وبلوغها مستويات سعرية مغرية، بينما تراجع سوق العاصمة بضغوط من البنوك والاتصالات والاستثمار.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.19 % أو ما يعادل 5.6 نقاط ليغلق عند 2928.17 نقطة مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 15.03 نقطة أو ما نسبته 15.03 % ليغلق عند 4535.26 نقطة بضغط رئيسي من هبوط سهم «اتصالات»، فيما قلص صعود «الدار» واستقرار «أبوظبي الأول» من وتيرة الهبوط.

وتحسنت السيولة الإجمالية للسوقين نسبيا مع بلوغها 638.8 مليون درهم موزعة بواقع 452.8 مليونا في دبي و186 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 398.5 مليون سهم منها 306.1 ملايين في دبي و92.4 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4624 صفقة.

وقال إياد البريقي، مدير عام الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق شهدت أمس دخول قوى شرائية جيدة استهدفت الأسهم القيادية لا سيما بعد وصولها إلى مستويات سعرية مغرية في أعقاب عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها منذ مطلع الأسبوع.

وأضاف البريقي لــــ «البيان الاقتصادي»: نتوقع استمرار دخول القوى الشرائية للأسواق مما قد يساعد في تحول أداء الأسواق إلى الأفضل في تداولات الأسبوع المقبل، خصوصا مع قرب انطلاق موسم نتائج النصف الأول والمقرر بنهاية الشهر الجاري.

وقاد سهم بنك دبي الإسلامي صعود سوق دبي مع ارتفاع بنسبة 1.42% إلى جانب ارتفاع «إعمار العقارية» بنسبة 1.17% متصدراً النشاط بالقيم بنحو 107.8 ملايين درهم.

وصعود «إعمار مولز» بنسبة 0.47%، فيما واصل «العربية للطيران» هبوطه بنسبة 3.85% وتصدر النشاط بالكميات بنحو 87.35 مليون سهم، كما هبط «أرابتك» 3.27% و«دبي للاستثمار» 0.99% و«دريك آند سكل» 0.93%.

وضغط سهم «اتصالات» على أداء سوق العاصمة مع انخفاضه بنسبة 0.93% متصدراً النشاط بالكميات بنحو 44.4 مليون درهم، إلى جانب انخفاض «أبوظبي التجاري» بنسبة 0.14% و«الواحة كابيتال» 1.12%، فيما صعد «الدار العقارية» 0.5% واستقر «أبوظبي الأول» دون تغيير، وتصدر «منازل العقارية» النشاط بالكميات بنحو 18.9 مليوناً وأغلق مرتفعاً 2.08%.

توعية

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه من الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون، وتصنف كمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000، .

والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، قيام المطلعين لدى الشركة المدرجة، التي يتم التداول على أسهمها لدى السوق، بإجراء تداولات خلال فترة الحظر الخاصة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر في سعر السهم، وذلك قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن تلك المعلومة وحتى تاريخ الإعلان.

*إفصاحات

دعت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة جميع دائنيها إلى أن يتقدموا خلال 30 يوماً في موعد أقصاه 13 يوليو المقبل بجميع المستندات المثبتة لديونهم في ظرف مختوم معنون باسم الشركة -عناية المستشار القانوني- وتسليمه شخصياً في مقر الشركة الرئيسي بدبي.

يأتي ذلك بعد أن بدأت الشركة تنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها المتراكمة، وهي الإجراءات التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة في أبريل الماضي.

أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة ببورصتي دبي والكويت استقالة يوسف عبدالله العبد الرازق من مهامه كرئيس تنفيذي للشركة.

وزعت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي دبي والكويت أسهم المنحة بنسبة 15% بواقع 15 سهماً لكل 100 سهم، وذلك عن العام الماضي، وجرى إيداعها في حسابات المساهمين الخاصة.