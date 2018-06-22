«إنفستكورب»: السوق الائتمانية تقدم فرصاً واعدة

المصدر: دبي- البيان

طرحت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، ورقة بحثية جديدة بعنوان «فرص السوق الائتمانية»، تقترح ست استراتيجيات مرتبطة بالقطاع الائتماني، والتي تمتلك القدرة على تحقيق قيمة استثمارية في ظل ظروف وأوضاع السوق الحالية.

وقال جون فريزر، رئيس وحدة «إنفستكورب لإدارة الائتمان» في الولايات المتحدة: «على الرغم من الضغوط التي تواجهها الأسواق حالياً عقب ارتفاع معدلات الفائدة بالولايات المتحدة، والذي صاحبه انخفاض في الهامش الائتماني، إلا أن هناك حزمة من الاستراتيجيات الائتمانية الفعّالة التي تقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية واعدة.

وتركز (إنفستكورب) على تنفيذ استراتيجيات محددة بما في ذلك القروض الممتازة المضمونة والتزامات القروض المضمونة والتي من شأنها أن تحقق قيمة للمستثمرين المتطلعين إلى تأمين أنفسهم من تبعات ارتفاع معدلات الفائدة على أصول الدخل الثابت التقليدية».

ويستعرض «إنفستكورب» في الورقة البحثية دور هذه الاستراتيجيات الائتمانية الفرعية في توليد العوائد الاستثمارية من خلال دعم المستثمرين بفرص لا تعتمد بشكل كبير على معطيات السوق. وفي ضوء الضغوط الأخيرة على الهامش الائتماني وارتفاع معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فإن هذه الاستراتيجيات قادرة على تأمين عوائد متنوعة وجاذبة مع تحقيق هامش أمان.

وقال غريغوري بيرمان، الرئيس المشارك للأبحاث وحلول الاستثمارات البديلة لدى «إنفستكورب»: «يشهد سوق القروض العقارية السكنية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، طلباً كبيراً من جانب المقترضين غير المشمولين في النظام المصرفي الذين لا يمكنهم الدخول في السوق الائتماني حالياً.

وبعد مرور عشرة أعوام على الأزمة المالية العالمية، أدت عدة عوامل من بينها تغييرات الآليات التنظيمية وتضاؤل إقبال المستثمرين، بالإضافة إلى ظهور جيل جيد يتطلع إلى شراء العقارات والمنازل إلى بروز سوق قروض عقارية لم يعد يلبي احتياجات المقترضين المحتملين. ونتيجةً لذلك، نجد تفاوتاً بين العرض والطلب داخل السوق وهو ما يخلق فرصاً جاذبةً أمام مؤسسات الإقراض التقليدية لسد هذه الفجوة».

وحدة

أعلنت «إنفستكورب» تأسيس وحدتها «إنفستكورب لإدارة الائتمان» خلال العام الماضي بعد الاستحواذ على شركة «3i لإدارة الدين» في مارس 2017. وتدير هذه الوحدة اليوم أصولاً مُدارة تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار، وتستثمر بشكل رئيسي في ديون الشركات الممتازة والمضمونة التي صدرت عن مؤسسات كبيرة ومتوسطة الحجم في منطقة أوروبا الغربية والولايات المتحدة.