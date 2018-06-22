«فيتش» تثبّت تصنيف مصرف الإمارات الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

ثبتت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف مصرف الإمارات الإسلامي على الفئة ايه+ من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل، وعلى الفئة بي بي ، من حيث مدى الاعتمادية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة العالمية إلى أن عناصر تثبيت التصنيف والتوقعات بمستقبل مستقر للبنك تشمل أن بنك الإمارات دبي الوطني هو أكبر المساهمين في البنك (99.9 % من الأسهم)، والدعم المتوقع أن يحصل عليه البنك من سلطات الإمارات في حال احتاج إليه، والدور الذي يلعبه البنك في القطاع المصرفي بالإمارات.