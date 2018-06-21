22 صندوقاً استثمارياً محلياً تدير أصولاً قيمتها 1.3 مليار درهم

بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، 22 صندوقاً خلال عام 2017، تصل قيمة صافي أصولها نحو 1.3 مليار درهم.

ويتصدر «بنك أبوظبي الأول»، قائمة أكثر المؤسسات المالية نشاطاً في إدارة الصناديق بـ 6 صناديق، تصل قيمة أصولها إلى 692 مليون درهم، في حين بلغ عدد الصناديق التابعة لمصرف الهلال، 5 صناديق، بأصول قيمتها 235 مليون درهم.

وجاء بنك أبوظبي التجاري بالمركز الثالث، بـ 3 صناديق بأصول قيمتها 204 ملايين درهم، فيما تدير شركة المال كابيتال، 5 صناديق بأصول قيمتها 87 مليوناً، وشركة المستثمر الوطني صندوقاً واحداً بقيمة 54 مليوناً. ويدير بنك الاتحاد الوطني صندوقين بقيمة 12 مليون درهم، ومثلهما لشركة إنفست إيه دي، لكن بأصول قيمتها مليونا درهم فقط. أبوظبي- وام