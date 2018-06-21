«بيتك» يحصل على موافقة المركزي الكويتي لإصدار صكوك بمليار دولار

المصدر: الكويت - البيان

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن حصول البنك على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي على الإصدار الأول بقيمة لا تتجاوز مليار دولار من إجمالي برنامج صكوك تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، أمس، إن الإصدار غير مباشر وسيتم من خلال شركة ذات غرض خاص تُؤسس في مركز دبي المالي العالمي (وفقاً لنشرة إصدار الصكوك)، موضحاً بأن الإصدار من نوع صكوك الوكالة (مع وجود خيار المرابحة). وأشار البنك في البيان إلى أن التصنيف الائتماني للبرنامج وفقاً لوكالة موديز عند الدرجة «A1»، وعند درجة «+A» بحسب وكالة فيتش.

وأوضح البنك أن الصكوك سوف تُساهم في تعزيز السيولة لدى المُلتزم (بيتك) وتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى استخدام أموال الإصدار لأغراض البنك العامة.

وأنشأ بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ثاني أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول، برنامج سندات إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار سيمثل أكبر دخول للبنك إلى سوق الصكوك. وسيتولى ترتيب العملية «بيتك كابيتال للاستثمار» و«بنك ستاندرد تشارترد». ولم يتم تحديد الحجم الأولي للإصدار أو موعده.

ويسمح البرنامج بإصدار الصكوك بعملات مختلفة، بما في ذلك اليوان الصيني.