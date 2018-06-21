الدار العقارية تتعاون مع «فايسروي» للعمل على مشروع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الدار العقارية عن تعاونها مع مجموعة فايسروي للفنادق «فايسروي» للعمل على مشروع جديد يحمل علامة «فايسروي» في أبوظبي.

وقال جاسم بوصيبع، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الدار العقارية: «نحن سعيدون بتوثيق علاقاتنا مع «مجموعة فايسروي للفنادق» من خلال هذا المشروع، الذي يتماشى مع استراتيجياتنا وخططنا الرامية إلى الاستفادة من الشراكات العالمية مع أبرز المشغلين لتعزيز محفظتنا التي تضم 11 فندقاً.»

من جانبه، قال بيل والش، الرئيس التنفيذي لمجموعة فايسروي للفنادق: «نحن متحمسون لما ستقدمه مجموعة فايسروي للفنادق من إسهامات مميزة في المنطقة خلال المرحلة القادمة. ولا شك بأن الدار العقارية تعد أحد أهم الشركاء، ونتطلع للتعاون معهم والعمل على تعزيز مكانة أبوظبي وسمعتها العالمية.»