"أبوظبي المالية" تعرض 185 مليون درهم لشراء نشاط إدارة الاستثمار في "أبراج"

المصدر: أبوظبي - رويترز

تفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وحدة لمجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضاً مشروطاً لشراء نشاط إدارة الاستثمار لشركة الاستثمار المباشر المتأزمة "أبراج"، مقابل 50 مليون دولار(185 مليون درهم).

وعرض أبوظبي كابيتال مانجمنت «إيه.دي.سي.إم»، ذراع إدارة الاستثمارات في أبوظبي المالية، يقل كثيراً عن عرض سيربيروس كابيتال مانجمنت، وهي شركة استثمار مباشر مقرها نيويورك، البالغ 125 مليون دولار، والمقدم قبل أن تتقدم أبراج بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان الأسبوع الماضي.

ولم يتضح ما إذا كان هناك اختلاف بين شروط العرضين.

ووضعت أبوظبي كابيتال مانجمنت شروطها في خطاب إلى هوليهان لوكي، المستشار المالي لأبراج، بتاريخ 17 يونيو الجاري، حيث قالت إنها لن تشتري أي شركات مملوكة لأبراج أو كياناتها التابعة، وإنها لن تتحمل أي التزامات ديون.

وتضررت أبراج من جراء خلاف مع أربعة مستثمرين، من بينهم مؤسسة خيرية تابعة لبيل جيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

وقالت أبراج القابضة، أول من أمس، إن محكمة في جزر كايمان أمرت بتعيين بي.دبليو.سي كمصف مؤقت لأبراج القابضة، وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي نشاط إدارة الصناديق التابع لأبراج.

وقال مصدران مطلعان إن عدداً من الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة في الخليج من مؤسسات مالية وصناديق معاشات تقاعد وشركات عائلية في صناديق أبراج قد طلبوا من مجموعة أبوظبي المالية شراء أنشطة الاستثمار لأبراج خوفاً على حيازاتهم.