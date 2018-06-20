الأسواق المحلية تتراجع بفعل بيع الأجانب.. وهبوط «العالمية»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ضغطت مبيعات الأجانب والمؤسسات على أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، وسط تراجع جماعي للأسهم القيادية مقتفية في ذلك أثر تراجعات الأسواق العالمية جراء تصاعد إجراءات الحماية التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط سوق دبي بنسبة 1.45% أو ما يعادل 43.25 نقطة ليغلق عند 2939.33 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والتأمين، فيما نزل سوق أبوظبي بعد تخليه عن مكاسبه المبكرة ليفقد 26.63 نقطة أو ما نسبته 0.58% مغلقاً عند 4561.64 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

سيولة

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 392.95 مليون درهم، موزعة بواقع 239.2 مليوناً في دبي، و153.75 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 186.7 مليون سهم، منها 148.4 مليوناً في دبي، و38.3 مليوناً في أبوظبي.

وجاء تراجع سوق دبي بضغط رئيسي من هبوط قطاع العقارات بنسبة 2.9% مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 5.2% و«إعمار مولز» 0.92% و«أرابتك» بنسبة 3.15% و«دريك آند سكل» 1.79% و«الاتحاد العقارية» 2.6%، إلى جانب تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.85% مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» 0.79% و«الإمارات دبي الوطني» 1%.

وتصدر سهم «إعمار» قائمة الأنشط بالقيم بقيمة 53.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً سيولة بقيمة 42.48 مليوناً، تبعهما «العربية للطيران» بسيولة 28.48 مليون درهم. وكان سهم «أرامكس» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.56%.

وجاء هبوط سوق أبوظبي للأوراق المالية مع انخفاض أسهم قطاع البنوك بنسبة 0.71% بضغط تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.82% و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.82%، إلى جانب انخفاض قطاع الاتصالات بنسبة 0.62% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 1.78% بعد نزول سهم «دانة غاز» و«طاقة» بنحو 0.93% و4.1% على التوالي.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بالقيم بنحو 73.6 مليون درهم، ثم «اتصالات» بقيمة 27.57 مليون درهم، تبعهما «الدار العقارية» مستقطباً سيولة بنحو 17.5 مليون درهم، ولم يرتفع سوى ثلاثة أسهم تصدرها «الواحة كابيتال» بنسبة 5.8% عند 1.8 درهم، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر تراجعاً بنسبة 8%.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع بصافي استثمار بلغ نحو 78 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 78 مليون درهم، منها 1.3 مليون للعرب، و9 ملايين للخليجيين، و67.6 مليوناً للمواطنين.

وكثفت المحافظ الاستثمارية عمليات البيع، بصافي استثمار بلغ 61 مليون درهم منها 48.2 مليوناً في دبي، و13 مليون درهم في أبوظبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 61 مليون درهم.

عقود

انخفضت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 1950 عقداً بقيمة 623.35 ألف درهم من خلال 10 عمليات، وانخفضت عقود «دي إس بي» بنسبة 3.7% وعقود «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.84% وعقود «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.83%.

بيانات

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند اتخاذ قرار ببيع الأسهم أو شرائها، بالاستناد إلى متابعة أداء الشركات والاطلاع على بياناتها المالية بما تتضمنه من ميزانية عمومية وقائمة الدخل وبيان التدفقات النقدية، والاستفادة من الإفصاحات الدورية والبيانات التي تنشر في الصحف أو يعرضها الموقع الإلكتروني للأسواق المالية.

* إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شعاع كابيتال الأحد المقبل لاتخاذ قرار بالتمرير بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها ودعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الخصوص.

حصلت شركة ديبا المحدودة المدرجة في بورصة ناسداك دبي من خلال شركتها التابعة «ديبا إنتيريورز» على مشروع نقل بالرياض بقيمة 81.9 مليون ريال سعودي ما يعادل أكثر من 80 مليون درهم.

تم إيقاف التداول على أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي خلال جلسة أمس الثلاثاء لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة ولحين الإفصاح عن نتائج الاجتماع.

يعقد مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين اجتماعاً 25 يونيو الجاري لمناقشة أرقام الميزانية عن الربع الأول من العام الجاري.