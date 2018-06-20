«الأوراق المالية» تُغرم شركتين مُدرجتين 110 آلاف درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع مخالفتين جديدتين على شركتين مدرجتين في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 110 آلاف درهم لمخالفتهما أنظمة وقوانين الهيئة.

وأعلنت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أنها قامت بتغريم «الخزنة للتأمين» ما قيمته 100 ألف درهم، لعدم إفصاحها عن البيانات المالية للربع الثالث لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً، مخالفة بذلك حكم المادة (7/‏36/‏ب) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

وأوضحت الهيئة، أن «الخزنة للتأمين» لم تفصح أيضا باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL مما شكل مخالفة لحكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

يذكر أن الهيئة غرمت «الخزنة للتأمين» في مطلع أبريل الماضي نحو 80 ألف درهم لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً.

وكانت الهيئة خالفت مطلع أبريل الماضي، ثلاث شركات مدرجة تراوحت قيمة المخالفات بين 20 و100 ألف درهم.