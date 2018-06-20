«الإمارات دبي الوطني» وشركة أموال يقدمان خدمات التقاص

المصدر: دبي - البيان

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية مع شركة أموال للوساطة المالية تصبح بموجبها شريكا تجاريا يستفيد من خدمات التقاص والتسوية التي يقدمها البنك.

وتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من إضافة عدد من العملاء إلى محفظته المتنامية ليكون بذلك سباقا على مستوى السوق في توفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة وذلك في أعقاب حصوله على الموافقة اللازمة من «هيئة الأوراق المالية والسلع» ليصبح «عضو تقاص عاماً».

وقال طارق بن هندي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني إن توقيع الاتفاقية يأتي لكسب مزيد من ثقة شركة أموال للوساطة المالية لتزويدها بمجموعة من الخدمات والأدوات والمنتجات المبتكرة لتعزيز كفاءة أعمالها.

معايير

من جانبه قال سيف سلطان السلامي رئيس مجلس إدارة شركة أموال للوساطة المالية إن الشراكة المتميزة مع بنك الإمارات دبي الوطني أول عضو تقاص عام معتمد على مستوى دولة الإمارات تأتي في إطار سعينا المتواصل لتوفير خدمات عالية الجودة لعملائنا وفقا لأرقى معايير الكفاءة والشفافية.