«إن إم سي هيلث» تحصل على قرض بــ 250 مليون دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

أبرمت شركة إن إم سي هيلث، اتفاقية للحصول على قرض تبلغ قيمته 250 مليون دولار لمدة عام واحد، وفقاً لما نشرته أمس وكالة بلومبيرغ للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت «بلومبيرغ»، بأن «إن إم سي هيلث»، قد أبرمت هذه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما ستتسلم القرض خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت الوكالة أن حوالي 15 بنكاً قد شاركوا في مهمة الترتيب لهذا القرض، ومن أبرزهم بنك «سوسيتيه جنرال».

ويبلغ هامش الفائدة على هذا القرض (~L+200).

ومن الجدير بالذكر، أن «إن إم سي هيلث»، والتي يقع مقرها في أبوظبي، تعد من أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية في الدولة.