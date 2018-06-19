موقع إلكتروني بتصميم جديد لبنك دبي الإسلامي

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، موقعاً إلكترونياً جديداً بتصميم جديد بالكامل (www.dib.ae)، ليمنح قاعدة متعامليه المتنامية تجربة غنية ومتميزة للغاية.

وسيضمن الموقع المعاد تصميمه للمستخدمين سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمنتجات بنك دبي الإسلامي وخدماته، في الوقت الذي يستمتعون فيه بتصميمه الجديد والعصري والمبسط الذي يتكامل مع محتوى غني ومعزز.

وتم تحسين الموقع الإلكتروني المتوافق مع الأجهزة المحمولة من الناحية الجمالية باستخدام وظائف متقدمة مدعومة بأحدث التقنيات لتقديم تجربة في غاية السلاسة وسهولة الاستخدام. وتتضمن قائمة الميزات الجديدة جداول لمقارنة المنتجات، وحاسبات لمساعدة الزائرين على تقدير بياناتهم المالية، بالإضافة إلى ميزة التصفّح التفاعلي من أجل الحصول على نتائج بحث أسرع وأكثر دقة، وهي متوافقة مع المتصفحات الأكثر استخداماً. ويقدّم الموقع الإلكتروني، المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، أيضاً تجربة أكثر تخصيصاً من خلال منح الأولوية للصفحات الرئيسية التي أظهر المتعاملون اهتمامهم بها.