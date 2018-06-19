الإمارات ترفع حيازتها للسندات الأميركية إلى 59.7 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفعت الإمارات حيازتها من سندات وأذون الخزانة الأميركية على أساس شهري بنسبة 0.84% أو ما يعادل 500 مليون دولار في أبريل الماضي لتحل ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى المستثمرة محتلة المرتبة «21» عالمياً والثانية عربياً.

وأفادت بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية، بأن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية وصلت إلى نحو 59.7 مليار دولار في أبريل الماضي مقابل نحو 57.2 مليار دولار في مارس السابق عليه ومقابل 60.6 مليار دولار في أبريل 2017.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد الدول العربية الأكثر حيازة للسندات الأميركية، فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 159.9 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 42.6 مليار دولار.

وعالمياً، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.18 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.031 تريليون دولار، يتبعهما إيرلندا بنحو 300.4 مليار دولار.