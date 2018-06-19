جني أرباح متوقع يهبط بالأسواق المحلية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس أثر تعرضها لضغوط بيع مكثفة مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها الأسواق في الفترة الماضية التي زادت عن 27.5 مليار درهم خلال شهر رمضان الماضي بفعل المحفزات الحكومية، واقتصرت المكاسب على 9 أسهم فقط وسط تراجع ملحوظ للسيولة.

وانخفض سوق دبي 1.83% أو ما يعادل 55.65 نقطة ليغلق عند 2982.58 نقطة معاوداً التراجع دون مستوى 3 آلاف نقطة وسط عمليات بيع استهدفت الأسهم القيادية وعلى رأسها «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار».

وفقد سوق أبوظبي نحو 126.46 نقطة أو ما نسبته 2.68%، وهي أكبر خسارة يومية منذ مارس 2017، ليغلق عند 4588.27 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في أسبوعين وسط تراجع غالبية الأسهم المتداولة باستثناء صعود 5 فقط.

وتراجعت السيولة بنحو ملحوظ لتصل إلى 307.5 ملايين درهم موزعة بواقع 202.2 مليون في دبي و105.3 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 156 مليون سهم منها 115.5 مليوناً في دبي و40.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3597 صفقة.

مبيعات

وقال المحلل والخبير المالي عمرو حسين، إن الأسواق تعرضت لعمليات بيع مكثفة في ظل مساعي المستثمرين لجني المكاسب والأرباح التي حققتها الأسواق في الأسابيع الماضية بفضل المحفزات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف حسين لــــ «البيان الاقتصادي»: أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق أمس مستحقة وهي أمر طبيعي وكان لا بد من حدوثه حتى تستطيع الأسواق معاودة الصعود مجدداً بعد انتهاء الحركة التصحيحية، مبيناً أن الأسهم ستعاود الصعود مجدداً والانطلاق مع بداية الأسبوع القادم بعد انتهاء عطلات العيد.

وتابع: لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق خصوصا وأن الأسواق المحلية لديها محفزات عدة ستدعمها في الفترة القادمة إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد الوطني مقارنة بكافة الاقتصادات في المنطقة فضلاً عن قرب موسم نتائج النصف الأول، وجميعها عوامل تدعو إلى التفاؤل بأن الأسواق تمضي على الطريق الصحيح.

دبي

وقاد هبوط سوق دبي انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.04% إلى جانب «انخفاض سهم»بنك دبي الإسلامي«1.18% و»دبي للاستثمار«1.94% و»إعمار للتطوير«2.8% و»دريك آند سكل«3.45% و»أرابتك القابضة«3.48%.

وتصدر سهم»العربية للطيران«النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 37 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون درهم من خلال 388 صفقة، كما تصدر أيضا الخاسرين بعد هبوطه بأكثر من 7%، فيما قالت الشركة أمس إن لها استثماراً في صناديق أبراج التي قدمت الأسبوع الماضي طلب تصفية مؤقتة، مشيرة إلى إنها عينت فريقا من الخبراء لضمان حماية استثمارها ومصلحتها التجارية.

وعلى الجانب الأخر لم ترتفع سوى أسهم»آن ديجيتال«و»دو«و»الإثمار القابضة«و»أمان للتأمين«بنحو 0.61% و0.41% و0.24% و0.14% على التوالي.

أبوظبي

وهبط سوق العاصمة تحت وطأة النزول الجماعي للأسهم القيادية مع هبوط سهم»بنك أبوظبي الأول«بنسبة 3.56% و»اتصالات«3.88% و»الدار العقارية«1.92% و»أدنوك للتوزيع«0.83% و»الواحة كابيتال«4.5%.

بينما ارتفعت أسهم»القدرة القابضة«و»بنك الفجيرة الوطني«و»الخليج للمشاريع«و»بنك رأس الخيمة الوطني«و»الجرافات البحرية«بنحو 14.29% و13.38% و9.88% و0.69% و0.3% على التوالي.

وتصدر سهم»أبوظبي الأول«النشاط بالقيم بنحو 23.3 مليون درهم بعد تداول 1.88 مليون سهم من خلال 290 صفقة، فيما تصدر»الدار العقارية«النشاط بالكميات بنحو 10.19 ملايين سهم بقيمة 21.06 مليون درهم من خلال 230 صفقة.

عقود

انخفضت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 12.15 ألف عقد بقيمة 845.89 ألف درهم من خلال 9 عمليات، وهبطت عقود»دبي للاستثمار«بنسبة 1.99% و»الدار العقارية«بنسبة 1.92% و»دي إكس بي) بنسبة 1.74%.

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تقييمات

ملخص التداولات

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 1.83%- 2.68%-

القيم 202.2 مليون درهم 105.3 ملايين درهم

الكميات 115.5 مليون سهم 40.4 مليون سهم

الصفقات 2413 1184

الأكثر ارتفاعاً آن ديجيتال سيرفيس 0.61%+ القدرة القابضة 14.29%+

الأكثر انخفاضاً العربية للطيران 7.08%- مجموعة الشارقة 10%-