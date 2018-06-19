2.7 مليار درهم تداولات شركات رأس الخيمة في سوق أبوظبي 2017

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد ابوالفتوح

كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عبر تقرير حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن عدد شركات رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ 13 شركة مساهمة في السوق لعام 2017،.

وساهمت قيمة الأسهم المتداولة للشركات بنسبة 6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، بقيمة 2 مليار و707 ملايين درهم لنحو 2.807 مليار سهم متداول، مقارنة بـ 3.119 مليارات سهم في 2016 وبقيمة 3 مليارات و 55 مليون درهم.

صفقات

وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة، ارتفع عدد الصفقات المعقودة لشركات رأس الخيمة لتصل إلى 25.481 صفقة مقارنة بـ 22.695 صفقة في عام 2016 أي بنسبة 12.2%، حيث ساهمت الصفقات المعقودة لشركات رأس الخيمة بنسبة 6% من إجمالي 332.952 صفقة للشركات المساهمة في السوق لعام 2017.

وأضاف: أكثر الشركات تداولاً من حيث القيمة لعام 2017، كانت شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 63% من إجمالي قيمة تداول شركات رأس الخيمة المدرجة في السوق بقيمة مليار و704 ملايين درهم، تليها شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بنسبة 11.7% بقيمة 316 مليون درهم، من ثم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 10.2% بقيمة 275 مليون درهم.

ومن ثم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 8.6% بقيمة 232 مليون درهم، وبعدها شركة أسمنت الاتحاد بنسبة 4.2% بقيمة 113 مليون درهم، وبنسبة 1% شركة إسمنت رأس الخيمة بقيمة 25 مليون درهم.

وبعدها شركة إسمنت الخليج بقيمة 22 مليون درهم، و7 ملايين درهم لشركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الانشائية، و5 ملايين درهم البنك التجاري الدولي، و3 ملايين درهم قيمة تداول الخليج الإستثمارية، و40 ألف درهم قيمة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، و7 آلاف قيمة تداول رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وأقل قيمة لشركة التأمين المتحدة ألف درهم.

بنوك

وبلغ عدد شركات رأس الخيمة المساهمة في قطاع البنوك شركتين، وهما بنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري الدولي، حيث ساهمت الشركتان بنسبة 1.44% من إجمالي الشركات المساهمة في القطاع لتصل قيمة الأسهم المتداولة 238 مليون درهم من إجمالي 16 ملياراً و550 مليون درهم للشركات المساهمة في قطاع البنوك.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة لشركات رأس الخيمة المساهمة بالقطاع المالي 53.007.914 سهم مساهمة بنسبة 2.22% في القطاع، وبلغت عدد الصفقات المعقودة للشركتين 723 صفقة.

وبلغ عدد الشركات الصناعية المساهمة لإمارة رأس الخيمة 6 شركات، وساهمت بقيمة 760 مليوناً و833 ألف درهم بنسبة 56.1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للقطاع، عبر 389.076.479 سهم متداول للشركات المساهمة، وبلغ عدد صفقاتها 4.369 صفقة في عام 2017.

وعقدت شركات رأس الخيمة المساهمة في القطاع الصناعي 4.369 صفقة بنسبة مساهمة 31.7% من إجمالي الصفقات المعقودة في القطاع الصناعي والبالغ عددها 13.784 صفقة، حيث شكلت شركة سيراميك رأس الخيمة نسبة 52% من إجمالي الصفقات المعقودة لشركات رأس الخيمة في القطاع الصناعي بعدد 2.268 صفقة، تليها شركة إسمنت رأس الخيمة بنسبة 20% بعدد 874 صفقة.

ومن ثم شركة إسمنت الخليج بعدد 584 صفقة، تليها شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بعدد 403 صفقات، وبعدها بـ170 صفقة لشركة اسمنت الاتحاد، و70 صفقة لشركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الانشائية.

ومن حيث قيمة الأسهم المتداولة احتلت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) النصيب الأكبر بقيمة 316 مليون درهم من إجمالي اسهم شركات رأس الخيمة الصناعية في السوق بنسبة 41.6%،.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة للشركة 130.520.925 سهم متداول وبنسبة 34% من إجمالي شركات رأس الخيمة في القطاع الصناعي، تليها شركة سيراميك رأس الخيمة بقيمة 275 مليون درهم أي بنسبة 36.4% لـ 112.406.615 سهم متداول للشركة.

وبعدها شركة أسمنت الاتحاد بنسبة 14.9% لتصل قيمة الأسهم المتداولة 113 مليون درهم لـ 84.663.631 سهم متداول، ومن ثم شركة إسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.4% بقيمة 25 مليون درهم لـ 32.537.405 سهم متداول، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 3% بقيمة 22 مليون درهم، وأخيراً شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بقيمة 7 ملايين درهم.

قطاعات

ساهمت شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف في قطاع السلع الاستهلاكية بقيمة تداول 40.271 درهم، لـ 13.269 سهم متداول، وعقدت الشركة ما يقارب 11 صفقة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة بقطاع التأمين شركتين، هما رأس الخيمة الوطنية للتأمين وشركة التأمين المتحدة، وقد بلغت قيمة تداولهما 8.085 درهم لـ 2.920 سهم متداول، وعقدت صفقتين لكل منهما صفقة في عام 2017.

وساهمت شركة واحدة من شركات إمارة رأس الخيمة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية وهي الخليج الإستثمارية، وقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3 ملايين و895 ألف درهم لـ 1.487.231 سهم متداول، وعقدت 53 صفقة في عام 2017.

عقارات

ساهم في القطاع شركة رأس الخيمة العقارية وهي الشركة العقارية الوحيدة لإمارة رأس الخيمة المساهمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة للشركة ملياراً و704 ملايين درهم من 13 ملياراً 291 مليون درهم إجمالي قيمة الشركات المساهمة بالقطاع العقاري، أي بنسبة مساهمة 12.82%.

في حين أن عدد الأسهم المتداولة لشركة رأس الخيمة العقارية 2.364 مليار سهم، حيث ساهمت الشركة بنسبة 21.25% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالقطاع، وساهمت بنسبة 18.13% من إجمالي عدد الصفقات بالقطاع لتعقد 20.323 صفقة في عام 2017.