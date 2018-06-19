صناديق «فرانكلين تمبلتون» تتأهل للاستثمار في الأسهم السعودية

المصدر: دبي - البيان

حصلت صناديق استثمارية تابعة لشركة فرانكلين تمبلتون، العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، على تصنيف «المستثمرين الأجانب المؤهلين» الذي يتيح لها الاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم السعودي، وذلك عقب حصولها على الموافقات اللازمة.

فرص

وقال سانديب سينغ، المدير الإقليمي في فرانكلين تمبلتون، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الشركة: «تحظى المملكة العربية السعودية بوضع استثماري مثير للاهتمام، ونسعى لنكون جزءاً من توجهها الطموح للارتقاء بأسواق المال.

حيث نقوم بدراسة الفرص المتاحة لتعزيز استثماراتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي سجلت نمواً بواقع 32% في عام 2017، ووصل حجم أصولها إلى أكثر من 2 مليار دولار».

وشهد السوق السعودي تدفقات أجنبية تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري 2018، ساهمت برفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في «تداول» إلى نحو 9 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يحقق إدراج سوق المملكة في مؤشر «إم إس سي آي» تدفقات أجنبية تصل إلى حوالي 35 مليار دولار.

وقد يدخل السوق ما يقرب من 50 مليار دولار إضافية من الاستثمارات الأجنبية مع الاكتتاب العام المرتقب لشركة أرامكو السعودية (ويعتمد ذلك على حجم هذه الاستثمارات على تقييم الشركة).

إصلاحات

من جانبه أشاد باسل خاتون، مدير استثمارات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة لدى فرانكلين تمبلتون، بجملة الإصلاحات التي قامت بها المملكة على جميع الصعد، والتي شملت برامج جريئة لتحسين الأداء المالي واستراتيجيات طموحة لتقليل الاعتماد على موارد النفط.