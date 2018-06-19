المصدر: دبي ـ البيان

قدمت «الصكوك الوطنية» للعام التاسع على التوالي «العيدية» الخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي مبادرة تشمل إهداء أكثر من 1000 قاصر 50 درهماً، وخصصت الصكوك الوطنية 200 جائزة يومية بقيمة 50 درهماً للقصر على مدى العام في برنامجها للمكافآت الذي يعتبر الأغنى في الدولة.

وتقدم الصكوك الوطنية برامج توفير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل تحت رقابة مصرف الإمارات المركزي.

وتوفر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة المشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد، كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم القصر. ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم على أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم.