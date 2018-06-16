1.28 مليار درهم أصول 22 صندوق استثمار

ارتفع إجمالي قيم صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية البالغة 22 إلى نحو 1.286 مليار درهم بنهاية العام 2017، موزعة بواقع 665 مليوناً استثمارات داخل الدولة، و621 مليوناً استثمارات خارج الدولة، وفق هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقالت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2017، إن أصول صناديق بنك أبوظبي الأول البالغة 6 صناديق بلغت قيمتها 692 مليون درهم، ثم أصول صناديق مصرف الهلال البالغة 3 بواقع 235 مليوناً، فيما بلغت قيمة أصول 3 صناديق لبنك أبوظبي التجاري نحو 204 ملايين.

وبلغت أصول 5 صناديق للمال كابيتال نحو 87 مليون درهم وأصول صندوق واحد للمستثمر الوطني بنحو 54 مليوناً وأصول صندوقين لبنك الاتحاد الوطني بـ12 مليون درهم وأصول صندوقين لشركة «انفست ايه دي» بنحو مليوني درهم.

في سياق متصل، ذكر تقرير الهيئة أنه جرى تسجيل عدد 292 صندوق استثمار أجنبي في العام الماضي لعدد 56 ممثلا قانونيا للصندوق الأجنبي منها 278 صندوق طرح عام و14 صندوق طرح خاص، إلى جانب إصدار عدد 789 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي خلال الفترة نفسها لعدد 19 مروجاً محلياً.