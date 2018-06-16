الأجانب يميلون لجني مكاسب الأسهم

اتجه المستثمرون الأجانب نحو جني الأرباح خلال تداولات الأسبوع الأخير من شهر رمضان بعدما كثفوا مشترياتهم بنحو كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب سلسلة من المحفزات الاقتصادية أقرتها الحكومة.

ووفق رصد لـ«البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم، منها 11 مليونا للأجانب، و7 ملايين للعرب.

فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم، منها 15 مليون درهم للخليجيين، و3 ملايين درهم للمواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 84 مليون درهم، منها 5 ملايين للعرب، و23.6 مليونا للخليجيين، و55.39 مليونا للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 84 مليون درهم محصلة بيع. وفى سوق العاصمة، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 73 مليون درهم.