27.5 مليار درهم مكاسب الأسهم في رمضان

احتفت أسواق الأسهم المحلية على طريقتها الخاصة بعيد الفطر السعيد، بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 27.5 مليار درهم على مدار جلسات شهر رمضان، وهو ما وصفه خبراء ومتعاملون بأنه «عيدية الأسهم للمستثمرين».

وارتفع سوق دبي بنسبة 3.6% وقفز سوق أبوظبي نحو 5.5%. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 27.5 مليار درهم على مدار 29 جلسة هي عمر أيام شهر رمضان، توزعت بواقع 21.18 ملياراً لأسهم سوق أبوظبي و6.3 مليارات لأسهم سوق دبي.

وقال محللو أسواق مال لـ«البيان الاقتصادي»، إن المكاسب السوقية المحققة خلال شهر رمضان جاءت بفعل حزم تحفيز وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية أقرتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني ووضعه ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، والبقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية.

وارتفع سوق دبي بما يعادل 106.64 نقاط ليقفز من 2931.59 نقطة مغلقاً عند 3038.23 نقطة بعد نجاحه في تجاوز حاجز 3 آلاف نقطة، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك مع صعود «أرابتك» بنسبة 20.4% و«إعمار» 7.9% و«داماك» 6.1% و«دبي الإسلامي» 5.6% و«دبي للاستثمار» 3.5% و«الإمارات دبي الوطني» 1.01%.

وربح سوق أبوظبي نحو 5.5% أو ما قيمته 247.3 نقطة ليغلق عند 4714.73 نقطة مرتفعاً من 4467.43 نقطة، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات بقيادة قطاع البنوك مع ارتفاعه 8.42%، فيما زاد قطاع الاتصالات 3.08% وقطاع التأمين 2.9% وقطاع الاستثمار 2.7% وقطاع السلع 1.76% وقطاع الصناعة 0.58% وقطاع الطاقة 0.52%.

بينما تراجع قطاعا العقار والخدمات بنحو 0.38% و0.63% على التوالي. ووصلت السيولة الكلية للسوقين خلال شهر رمضان الماضي إلى نحو 8.86 مليارات درهم موزعة بواقع 5.87 مليارات في سوق دبي و2.98 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 5.21 مليارات سهم منها 4.03 مليارات في سوق دبي و1.18 مليار في سوق أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 81.85 ألف صفقة.