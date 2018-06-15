الأسهم تودّع رمضان بمكاسب 7.2 مليارات درهم

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بلغت 7.2 مليارات درهم أمس في آخر جلسات شهر رمضان المبارك، وسط تباين في توجهات المستثمرين حيث استمرت عمليات جني الأرباح في سوق دبي، فيما صعد سوق أبوظبي مستمداً الدعم من الأسهم القيادية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.42% أو ما يعادل 12.91 نقطة ليغلق عند 3038.23 نقطة بضغط هبوط سهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«دريك آند سكل»، فيما ربح سوق أبوظبي 81.53 نقطة أو ما نسبته 1.76% ليغلق عند 4714.73 نقطة معاوداً الاقتراب من أعلى مستوياته في 34 شهراً بدعم صعود سهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

واقتربت السيولة الكلية للسوقين من 490.24 مليون درهم موزعة بواقع 302.4 مليون في دبي و187.78 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 184.88 مليون سهم منها 131.28 مليوناً في دبي و53.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3307 صفقات.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي نحو 7.6 مليارات درهم، فيما خسرت أسهم دبي نحو 448.37 مليون درهم، لتكون المحصلة النهائية مكاسب بنحو 7.2 مليارات درهم.

دبي

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.89% و«دريك آند سكل» بنسبة 0.86% و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.83%.

فيما ارتفعت أسهم «أرابتك» و«تبريد» و«دبي إكس بي» و«إعمار مولز» بنحو 2.22% و1.71% و1.52% و1.39% على التوالي. وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 16.28 مليون سهم بقيمة 82.8 مليون درهم من خلال 512 صفقة وأغلق مستقراً دون تغيير بالتزامن مع إدراج أسهم الزيادة البالغة 1.64 مليار سهم في نظام المقاصة الإلكتروني.

أبوظبي

وجاءت مكاسب سوق العاصمة بدعم رئيسي من ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 3.27% إلى جانب صعود «اتصالات» بنسبة 2.13% و«بنك رأس الخيمة الوطني» 1.16% و«بنك الشارقة» 0.93% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.26%.

وتصدر سهم «الدار العقارية» النشاط بالقيم والكميات بنحو 52.23 مليون درهم بعد تداول 24.9 مليون سهم من خلال 239 صفقة وأغلق متراجعاً بنسبة 1.89%، كما هبطت أسهم «ادنوك للتوزيع» و«أبوظبي التجاري» و«منازل» و«الواحة كابيتال» بنحو 0.41% و0.93% و2% و2.2% على التوالي.

عقود

استقر أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 3190 عقداً بقيمة 981.52 ألف درهم من خلال 8 عمليات، وارتفعت عقود «أرابتك القابضة» بنسبة 2.21%، فيما استقرت عقود «دبي الإسلامي» و«جي أف إتش» دون تغيير.

سندات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن حملة السندات لهم الحق في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس إدارة الشركة إذا ما لحق بهم ضرر.

* إفصاحات

كشف سوق دبي المالي عن إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي البالغة 1.64 مليار سهم في نظام المقاصة الإلكتروني.

يناقش مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي الثلاثاء المقبل نشاطات وأعمال الشركة.

يجتمع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة ببورصتي دبي والكويت الأربعاء المقبل لمناقشة إعفاء الرئيس التنفيذي من مهامه.

يعتمد مجلس إدارة مصرف السلام البحرين المدرج ببورصتي دبي والبحرين بالتمرير البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018 وذلك يوم الثلاثاء المقبل.