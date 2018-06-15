«المركزي» يرفع الفائدة على «الريبو» وشهادات الإيداع

رفع مصرف الإمارات المركزي اعتباراً من أمس، أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بـ 25 نقطة أساس.

كما تم رفع سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت متأخر من ليل أول من أمس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2 % وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018. وتكهن مجلس الاحتياطي أيضاً بوتيرة أسرع قليلاً لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعاً زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة زيادة واحدة في توقعاته السابقة.

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع. وفي السياق، رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي)، وهو سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى المركزي، إلى 2 % من 1.75 %.

وزاد معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يقرض به البنوك، من 2.25 % إلى 2.50 %. وأبقى مصرف الكويت المركزي على سعر الخصم من دون تغيير عند 3 %.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لليلة واحدة من 1.75% إلى 2%. ورفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2% إلى 2.25%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.65% إلى 3 %.

ورفع سعر الفائدة الذي يفرضه المركزي على مصارف التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4 %. كما رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي من 5.75 % إلى 6.75 %.