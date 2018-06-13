جني أرباح جزئي على «القياديات» يكبح مكاسب الأسواق

تعرضت أسواق الأسهم المحلية لعمليات جني أرباح جزئية في ختام تعاملات أمس بعد سلسلة من المكاسب تفاؤلاً بالمحفزات الحكومية الأخيرة التي أسهمت في تعزيز معنويات المستثمرين وشجعت الأجانب والمحافظ الاستثمارية على ضخ مزيد من السيولة.

وأغلق سوق دبي متراجعاً بنسبة 0.59% أو ما يعادل 18.42 نقطة ليغلق عند 3078.96 نقطة مع تراجع أسهم «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، فيما ربح سوق أبوظبي 0.8 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليغلق عند 4734.19 نقطة مستمراً في مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي. ووصلت سيولة السوقين الإجمالية إلى 428.9 مليون درهم موزعة بواقع 24.39 مليونا في دبي و187.5 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 236.7 مليون سهم منها 165.2 مليونا في دبي و71.4 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3578 صفقة.

حزم

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق تعرضت لجني أرباح جزئية بعد مكاسب عدة جلسات متتالية على وقع الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة والتي عززت معنويات المستثمرين وأسهمت في جذب مزيد من السيولة الداخلية والخارجية. وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي»، أن الأجواء لا تزال إيجابية في الأسواق المحلية وقد نلاحظ بعض الهدوء في الفترة القادمة لكن يبقى الاتجاه تصاعدياً، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت موجة شراء قوية بعد وصول بعض الأسهم القيادية وفي صدارتها العقارية إلى مستويات مغرية.

وأوضح دياب أنه بالنسبة لسوق دبي تبدو الصورة إيجابية حيث ابتعد المؤشر بعض الشيء عن مستوى الدعم القوي عند 2870 نقطة ومن المرجح أن يستمر في محاولاته للوصول إلى الهدف التالي عند 3150 نقطة وربما 3220 نقطة.

إفصاحات

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