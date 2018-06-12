«إن إم سي» تستحوذ على حصة في «الوطنية» السعودية

أعلنت مجموعة نيو ميديكال سنتر للرعاية الطبية الإماراتية (إن إم سي)، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة حصانة الاستثمارية، التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، والتي من خلالها تستحوذ على حصة استراتيجية في الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

وبموجب العقد ستقدم شركة حصانة الاستثمارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كامل أسهمهما في الشركة الوطنية للرعاية الطبية إلى شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية، والمملوكة لشركة إن إم سي هيلث بي إل سي الإماراتية، مقابل إصدار شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية لحصص فيها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعادل تقييم لأسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية يساوي (70 ريالاً سعودياً للسهم الواحد).

وبحسب عقد الشراكة ستصبح شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية مساهمة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية عوضاً عن شركة حصانة الاستثمارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتصبح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مالكة غير مباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

نمو

وقال خليفة بطي بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نيو ميديكال سنتر الإماراتية: «يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النمو والتوسع الجغرافي للشركة في ظل استراتيجيتنا للتوسع في هذا السوق الكبير والهام، عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: تأتي الشراكة الاستراتيجية بالتزامن مع الإعلان عن «استراتيجية العزم» بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والهادفة إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، ويعزز العلاقات في مختلف المجالات، حيث حرصت قيادتا البلدين على فتح آفاق جديدة للتعاون في مشاريع استراتيجية تدفع عجلة النمو.

وأوضح أن «استراتيجية العزم» تدشن مرحلة مهمة من العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وتسعى لتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الطبي.

توسع

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نيو ميديكال سنتر الإماراتية عن عزم المجموعة التوسع في المملكة العربية السعودية بما يخدم ويعزز القطاع الطبي بها، ويلبي تطلعات المواطنين والمقيمين في تقديم خدمات طبية متميزة ونوعية.