«شعاع كابيتال» تؤسّس شركة في سوق أبوظبي العالمي

أعلنت شركة شعاع كابيتال أنها أسست شركة تابعة هي «شعاع جي. إم. سي ليمتد» في سوق أبوظبي العالمي تخضع لأنظمة هيئة تنظيم الخدمات المالية تحت الفئة الرابعة للأشخاص المرخصين.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع «الصكوك الوطنية، لإطلاق مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية. واتفق الطرفان على تحديد التزاماتهما بتقديم خطط الادخار والاستثمار في المملكة العربية السعودية».

وقالت شعاع كابيتال في إفصاح لسوق دبي المالي أمس إن الوحدة التابعة ستمارس الأنشطة التي يتم تنظيمها تحت إشراف هيئة تنظيم الخدمات المالية.

وأوضحت أن تلك الممارسات تشمل ترتيب خدمات أمين الحفظ وتقديم الاستشارات حول الاستثمارات والائتمان وترتيب صفقات الاستثمار وترتيب الائتمان.

وبحسب البيان، ستقوم شعاع كابيتال بإبقاء السوق المالي والجهات التنظيمية على اطلاع بشأن أي مستجدات قد تطرأ بهذا الخصوص.

ويضم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في الإمارة، ومكتب تنظيم الخدمات المالية، ومكتب مسجّل السوق، ومحاكم السوق.

شراكة

وتستهدف الشراكة بين «شعاع كابيتال» و«الصكوك الوطنية»، تلبية الطلب المتنامي على حلول الاستثمار والادخار في المملكة، وبما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة. ويهدف هذا البرنامج، الذي يعد أحد العناصر الرئيسة في تحقيق أهداف رؤية 2030، إلى إنشاء قطاع خدمات مالية قوي يسهم في التأسيس لاقتصاد سعودي قائم على التنوع.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»: تعد المملكة سوقاً استراتيجية مهمة بالنسبة لنا، خصوصاً وأن ما يزيد على 70% من سكانها هم دون سن 30 عاماً؛ مما يتيح لنا فرصة كبيرة لزيادة الوعي المالي لدى جيل جديد من المواطنين السعوديين، ومن خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، ستسهم عروضنا في مساعدة مواطني المملكة على تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ عليه على المدى الطويل.

شبكة

من جانبه، قال فوّاد طارق-خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال».: دأبت «شعاع كابيتال» خلال السنوات العشر الماضية على ترسيخ مكانتها في المملكة بصفتها شركة رائدة في إدارة الصناديق والاستثمارات، حيث أسست شبكة قوية من العلاقات ووفرت عائدات مجزية لمساهميها.