الأسواق المحلية تبدأ الأسبوع بمكاسب 3.8 مليارات

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات أمس في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية ناهزت 3.8 مليارات درهم وسط عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك استمراراً لحالة التفاؤل المسيطرة على المستثمرين مع توالي إعلان الحكومة عن حزم محفزات اقتصادية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.42% أو ما يعادل 12.73 نقطة ليغلق عند 3054.45 نقطة مع صعود أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك».

وربح سوق أبوظبي نحو 29.1 نقطة أو ما نسبته 0.62% ليغلق عند 4691.68 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ومسجلا أعلى مستوياته منذ نهاية أبريل الماضي بدعم صعود «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي لأسهم السوقين نحو 3.75 مليارات درهم موزعة بواقع 3.2 مليارات لأسهم أبوظبي و531.2 مليون لأسهم دبي. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 265.8 مليون درهم منها 194.28 مليوناً لسوق دبي و71.5 مليوناً لسوق أبوظبي، وجرى تداول 146.4 مليون سهم موزعة بواقع 117.7 مليوناً في دبي و28.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2642 صفقة.

دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.54% و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.18% و«دبي للاستثمار» 0.47% إلى جانب مكاسب «أرابتك القابضة» بنسبة 5.91% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 57.6 مليون درهم بتداول 25.2 مليون سهم.

وتصدر سهم «جي أف اتش» النشاط بالكميات بعد تداول 28.1 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 1.37%، بينما هبطت أسهم شركات «المدنية للتمويل» 2.1% و«دار التكافل» 1.79% و«الخليجية للاستثمارات» 1.41% و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير» بنحو 0.99% و0.93% على التوالي.

أبوظبي

وقاد صعود سوق العاصمة مكاسب سهم «بنك أبوظبي الأول» مع صعوده بنسبة 0.81% بسيولة 10.3 ملايين درهم، إلى جانب ارتفاع سهم «اتصالات» 1.19% بسيولة 13.3 مليون درهم، بينما هبط سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.48%.

وتصدر سهم «بنك أبوظبي التجاري» النشاط بالقيم بنحو 21.7 مليون درهم بعد تداول 2.9 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 1.49%، فيما تصدر «دانة غاز» النشاط بالكميات بتداول 4.9 ملايين سهم بقيمة 5.39 ملايين درهم وأغلق منخفضاً 0.92%.

أجانب

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم، منها 11.65 مليون درهم للعرب، و12.5 مليون درهم للخليجيين، و807 آلاف درهم للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم.

كما اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 27 مليون درهم، منها 6.4 ملايين درهم في أبوظبي، و20.65 مليون درهم في دبي، في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع بصافي استثمار بلغ 27 مليون درهم.

عقود

ارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 3050 عقد بقيمة 213.15 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وارتفعت «دي أكس بي» بنحو 2.02% بسيولة 99.25 ألف درهم، وصعدت عقود «جي أف اتش» بنسبة 1.37% بسيولة 7.4 آلاف درهم، وزادت عقود «دبي للاستثمار» 0.42% بسيولة 106.5 آلاف درهم.

مدخرات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص على مدخراتهم عبر تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.