الأجانب والمؤسسات يكثفون مشتريات الأسهم بعد حزم التحفيز

كثف المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية بصافي استثمار 364 مليون درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تفاؤلهم بالمحفزات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز وزيادة النمو الاقتصادي وجلب مزيد من الاستثمارات الإقليمية والأجنبية.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، وصل صافي استثمار المستثمرين الأجانب غير العرب إلى نحو 205.54 ملايين درهم كمحصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 205.54 ملايين درهم، منها 13 مليون درهم للعرب، و67.13 مليون درهم للخليجيين، و125.3 مليون درهم للمواطنين.

وتفصيلاً، اتجه المستثمرون العرب والأجانب في سوق دبي نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 142.4 مليون درهم منها 137.7 مليون درهم للأجانب، و4.6 ملايين درهم للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 142.4 مليون درهم، منها 64.4 مليون درهم للخليجيين، و78 مليون درهم للمواطنين.

وفي سوق العاصمة، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 67.76 مليون درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 67.76 مليون درهم، منها 17.7 مليون درهم للعرب، و2.7 مليون درهم للخليجيين، و47.3 مليون درهم للمواطنين.

في سياق متصل، كثفت المحافظ الاستثمارية الشراء الأسبوع الماضي بصافي استثمار بلغ 158.36 مليون درهم، منها 46.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و111.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي.