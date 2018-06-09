أفضل أداء أسبوعي لمؤشّر دبي في 5 أشهر

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر خلال تداولات الأسبوع الماضي مدفوعاً بحزم محفزات أقرتها الحكومة أخيراً لتحفيز الاقتصاد وزيادة وتيرة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.62% أو ما يعادل 77.6 نقطة، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ مطلع يناير الماضي، ليغلق عند 3041.75 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ مطلع مايو الماضي بدفع رئيسي من صعود أسهم العقارات، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 7.5 مليارات درهم.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.25% تعادل 57.54 نقطة ليغلق عند 4662.58 نقطة، مسجلاً الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، وبالغاً أعلى مستوياته في 5 أسابيع بمكاسب سوقية 6.4 مليارات درهم.

وانخفضت سيولة الأسواق من 2.48 مليار درهم في الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 2.02 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي موزعة بواقع 1.3 مليار في دبي و704.6 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 1.09 مليار سهم منها 858.1 مليوناً في دبي و236 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 19065 صفقة.

دبي

وقادت أسهم العقارات وتيرة الصعود في سوق دبي مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 6.5% و«إعمار مولز» 4.8% و«إعمار للتطوير» 1.88% و«أرابتك» 12.8% و«داماك» 1.67% و«دريك آند سكل» 0.8%، بينما انخفض «الاتحاد العقارية» وحيداً بنسبة 0.37%.

وعزز من وتيرة المكاسب أيضاً صعود «دبي للاستثمار» بنسبة 3.39% و«سوق دبي المالي» 0.9% إلى جانب ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنحو 1% واستقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بالقيم بعد تجاوزها 213.3 مليون درهم بتداول 38.8 مليون سهم، ثم «دريك آند سكل» بسيولة 172.9 مليون درهم، يتبعهما «دبي الإسلامي» بسيولة 172.8 مليون درهم.

أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع مؤشرات قطاعات الاتصالات بنسبة 3.7% والعقار 1.95% والتأمين 1.33% والبنوك 0.65% والاستثمار والخدمات المالية 0.52%، بينما هبطت الخدمات 4.18% والسلع الاستهلاكية 1.37% والصناعة 0.44% والطاقة 0.4%.

وكان سهم «الوطنية للتكافل» الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 31.58%، فيما تلقي السوق دعماً واضحاً من صعود «اتصالات» 3.7% و«الدار العقارية» 2.44% إلى جانب مكاسب أسهم البنوك ومن بينها «الاتحاد الوطني» بنسبة 1.97% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.83%.

وتصدر «بنك أبوظبي الأول» النشاط بالقيم بعد تجاوزها 245 مليون درهم بتداول أكثر من 20 مليون سهم وأغلق مستقراً دون تغيير، ثم «الدار العقارية» بسيولة 106.5 ملايين، يتبعهما «اتصالات» بسيولة 92.7 مليون، فيما تصدر «دانة غاز» النشاط بالكميات بعد تداول 56 مليون سهم بسيولة 61.2 مليون درهم.

توعية

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