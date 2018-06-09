فئة إدراج جديدة في لندن تستهدف جذب «أرامكو»

تعتزم هيئة السوق البريطانية المضي قدماً في استحداث فئة إدراج متميز جديدة الشهر المقبل تهدف إلى جذب الشركات الخاضعة لسيطرة حكومية مثل أرامكو السعودية للإدراج في لندن، لكن القواعد خضعت لتغييرات بعد انتقادات من المستثمرين.

كان المقترح الأولي لسلطة السلوك المالي البريطانية العام الماضي أثار تلميحات بأن الحكومة البريطانية مارست نفوذاً على السلطة في مسعى للفوز بالطرح العام الأولي المزمع لشركة الطاقة السعودية.

ومن المنتظر أن تطرح السعودية ما يصل إلى 5% من أرامكو في الرياض وموقع عالمي مثل لندن أو نيويورك. والمتوقع أن يكون أكبر طرح أولي على الإطلاق وسيعزز سمعة موقع الإدراج.

وبريطانيا حريصة على الترويج لمكانة لندن كمركز مالي رائد في الوقت الذي تغادر فيه الاتحاد الأوروبي لكن بعض المشرعين أثاروا تساؤلات بشأن ما إذا كان الاقتراح الأصلي لإدراج الشركات الخاصة لسيطرة سيادية قد يضعف حماية المستثمر.

وأكدت سلطة السلوك المالي أنها ستمضي قدماً في الأمر على الرغم من انتقاد مؤسسات استثمارية كبيرة لخططها حين أُعلنت في يوليو من العام الماضي.

وثيقة

وقالت السلطة في بيان أرفقت به وثيقة من 83 صفحة تستعرض القواعد الجديدة أمس: «تعتقد السلطة أن هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية».

وقالت إنها أدخلت بعض التغييرات بعد تلقيها الردود على مقترحها مثل اشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعاً لموافقة المساهمين المستقلين.

كما سيُشترط «الإفصاح الفوري» على التعاملات بين الجهة السيادية والجهة المصدرة.

وقال أندرو بايلي الرئيس التنفيذي للسلطة «تعني تلك القواعد أنه عندما تُدرج شركة خاضعة لسيطرة جهة سيادية هنا فإن بوسع المستثمرين الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الإدراج المتميز».

استقطاب

وذكرت سلطة السلوك المالي أن ردود الفعل على مشاوراتها انطوت على «استقطاب» مع معارضة معظم المستثمرين الكبار ودعم جميع الآخرين بصفة عامة.

وقالت رابطة الاستثمار، التي تمثل كبار المساهمين، إنها تبدي خيبة أملها إزاء الافتقار إلى اشتراط إجراء تصويت مستقل على التغييرات التي أُجريت. كما ترغب الرابطة في مراجعة فئة الإدراج الجديدة بعد عامين لاكتشاف أي عواقب غير مقصودة.

وقال كريس كامينجز رئيس الرابطة في بيان «نواصل معارضة إدراج الشركات في هذه الفئة الجديدة على جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية لأن هذا سيجبر أصحاب المدخرات بالمملكة المتحدة على الاستثمار في تلك الشركات رغم فقد ضمانات حماية المستثمرين القيمة، والتي لم يكن انتزاعها بالأمر الهين».

%25

قالت سلطة السلوك المالي إن فئة الإدراج الممتازة في لندن تشترط في المعتاد طرح ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة، لكن الفئة الجديدة قد تسمح بطرح نسبة أصغر. وقالت «بعض الشركات الكبيرة للغاية تعطي مسوغاً ذا مصداقية لسوق عالية السيولة عند نسبة تداول حر أقل من 25%».