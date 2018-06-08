تباين أداء أسواق الأسهم وسط جني أرباح سريع

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس فيما تعرضت بعض الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح سريعة بعد مكاسب قوية حققتها مع توالي المحفزات الحكومية لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.46% أو ما يعادل 14.02 نقطة ليغلق عند 3041.72 نقطة مع تراجع «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، فيما ربح سوق أبوظبي 10.46 نقاط أو ما نسبته 0.22% ليستقر عند 4662.58 نقطة مع ارتفاع أسهم «الدار العقارية» و«اتصالات» واستقرار «أبوظبي الأول».

وانخفضت السيولة الكلية للسوقين دون 300 مليون درهم لتبلغ 296.3 مليون موزعة بواقع 186.4 مليونا في دبي و109.9 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 162.2 مليون سهم منها 131.7 مليونا في دبي و30.4 مليونا في أبوظبي من خلال 3266 صفقة.

دبي

وتراجع سوق دبي بضغط من هبوط سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 2.12% ليغلق عند 5.07 دراهم بتداول أكثر من 3 ملايين سهم بقيمة 15.6 مليون درهم، إلى جانب انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.18% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 49.4 مليون درهم بتداول 8.9 ملايين سهم.

فيما قلص صعود «أرابتك القابضة» بنسبة 4.26% و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.95% من وتيرة هبوط السوق إلى جانب ارتفاع أسهم «إعمار للتطوير» 0.56% و«إعمار مولز» 0.47% و«شعاع كابيتال» 1.82% و«العربية للطيران» 0.89% و«دريك آند سكل» 0.86%.

وحل سهم «دي إكس بي» في الصدارة من ناحية الكميات بعد تداول 28.7 مليون سهم بقيمة 11.58 مليون درهم من خلال 285 صفقة، وأغلق منخفضاً 4.8%.

أبوظبي

وعززت الأسهم القيادية صعود سوق أبوظبي مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.45% مع تصدره النشاط بالكميات بعد تداول 6.16 ملايين سهم بقيمة 12.8 مليون درهم من خلال 151 صفقة، إلى جانب ارتفاع «اتصالات» 0.6% و«أبوظبي التجاري» 0.96%.

بينما في المقابل انخفض سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.24% و«دانة غاز» 0.91% و«الواحة كابيتال» 0.56% و«الاتحاد الوطني» 0.55%. وتصدر سهم «بنك أبوظبي الأول» النشاط بالقيم بعد تجاوزها 30.7 مليون درهم بتداول 2.5 مليون سهم وأغلق مستقراً دون تغيير، ثم جاء «أبوظبي التجاري» في المركز الثاني بسيولة 25.6 مليون درهم يتبعهما «اتصالات» بسيولة 20.7 مليون درهم.

عقود

نشطت العقود المستقبلية في ناسداك دبي بعد تداول 18.81 ألف عقد بقيمة 981.19 ألف درهم عبر 13 عملية، حيث ارتفعت عقود «أرابتك» 4.26% و«دبي للاستثمار» 0.9%، بينما تراجعت عقود «دي إكس بي» 4.8% و«عقود الاتحاد العقارية» 0.86% وعقود «دبي الإسلامي» 2.14%.