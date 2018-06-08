«فواز الحكير السعودية» تجمع قرضاً إسلامياً بقيمة 300 مليون دولار

جمعت شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية قرضاً إسلامياً بقيمة 1.12 مليار ريال (300 مليون دولار) من مجموعة من البنوك الإقليمية بعد شهر من الانتهاء من تسهيل أكبر بكثير لإحدى شركاتها.

وقالت شركة التجزئة المدرجة في البورصة السعودية، أمس، إنها وقعت اتفاق تمويل جديد بنظام المرابحة مع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وسيستخدم التمويل في سداد المستحقات المتبقية من قرض مشترك بقيمة مليار ريال جرى الحصول عليه في 2014 والسداد المسبق لصكوك بقيمة 500 مليون ريال صدرت في نفس العام، وتُستحق في 2019. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تسهيل الدين الجديد مدته سبع سنوات.

وذكرت الشركة الشهر الماضي أنها انتهت من جمع قرض إسلامي بقيمة 7.2 مليارات ريال لإحدى وحداتها.