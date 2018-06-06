9760 حساباً تضيفها شركات الوساطة في «سوق دبي» خلال 5 أشهر

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 9760 حساباً جديداً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بزيادة 121.4% مقارنة بنحو 4408 حسابات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال شهر مايو الماضي نحو 1134 حساباً مقارنة بنحو 907 حسابات في مايو 2017.

واستحوذت شركة الإمارات الإسلامية للوساطة على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة في الشهر الماضي بواقع 117 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 111 حساباً جديداً، يتبعهما «بيت الوساطة» بواقع 88 حساباً و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بواقع 86 حساباً جديداً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 46 شركة أكثر من 152.7 ألف صفقة الشهر الماضي من خلال التداول على 9.8 مليارات سهم بقيمة أكثر من 13.7 مليار درهم وذلك في مقابل 175.4 ألف صفقة من خلال تداول 14.5 مليار سهم بقيمة 15.7 مليار درهم في مايو 2017.

صدارة

إلى ذلك، استحوذت 10 شركات وساطة من بين 46 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 67.9% أو ما يعادل 9.3 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أبريل الماضي البالغة نحو 13.7 مليار درهم.

وتصدرت «الصفوة مباشر» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 1.348 مليار درهم ما يعادل 9.84%، وجاءت «هيرميس - الإمارات» في المرتبة الثانية بحوالي 1.33 مليار درهم بنسبة 9.74% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 1.3 مليار درهم بنسبة 9.54%، تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 1.12 مليار درهم بنسبة 8.23%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 800.37 مليون درهم بنسبة 5.84%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 772.05 مليون درهم بنسبة 5.63%، ثم «بيت الوساطة للأوراق المالية» بنحو 757.6 مليون درهم بنسبة 5.53%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 707.9 ملايين درهم بنسبة 5.16%.

وفى المركز التاسع جاءت «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بنحو 583.29 مليون درهم بنسبة 4.25%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحوالي 577.5 مليون درهم بنسبة 4.21%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 500.4 مليون درهم بنسبة 3.65%، يتبعها «المتكاملة للأوراق المالية» بنحو 481.9 مليون درهم أو ما يعادل 3.52%، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بحصة 2.38% تعادل 325.69 مليون درهم.