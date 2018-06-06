أسواق الأسهم إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بمكاسب 4.7 مليارات

صعدت أسواق الأسهم المحلية صوب أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بختام تعاملات أمس، مع استمرار ماراثون المكاسب في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ القرارات الحكومية الأخيرة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 10.13 نقاط ليغلق عند 3044.77 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي بدعم مكاسب «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار»، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 39.39 نقطة أو ما نسبته 0.86% ليغلق عند 4616.53 نقطة مع ارتفاع «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«أدنوك للتوزيع».

وانخفضت السيولة الكلية للسوقين إلى 380.49 مليون درهم موزعة بواقع 262.8 مليون في دبي و117.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 197.3 مليون سهم منها 150.9 مليوناً في دبي و46.36 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3823 نقطة.

وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن الأسواق المحلية واصلت ماراثون مكاسبها في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين خصوصاً في ظل الأوضاع القوية للاقتصاد الوطنية والتوقعات باستمرار وتيرة النمو خصوصاً بعد القرارات الحكومية الأخيرة المحفزة للاستثمارات.

وأضاف حسين لـ«البيان الاقتصادي» أن انخفاض مستويات السيولة يظل العائق الوحيد أمام استكمال وتيرة الصعود الراهنة، مشيراً في الوقت ذاته إلى توقعاته بتحسن نسبي في السيولة بعد نهاية شهر رمضان.

ولفت حسين إلى وجود حالة من النشاط على الأسهم القيادية في ظل مساعي المستثمرين لاقتناصها مع تداولها عند مستويات سعرية جاذبة، لذلك عمدت بعض المحافظ على زيادة وزنها النسبي وإعادة هيكلة استثماراتها مع التركيز على الأسهم ذات الأسس المالية القوية.

ارتفاع

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.84% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 58.8 مليون درهم، إلى جانب صعود «دبي للاستثمار» 0.96% و«إعمار مولز» 2.38% و«سوق دبي المالي» 1.85%، فيما تصدر «دريك آند سكل» النشاط بالكميات بعد تداول 29.7 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير.

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع سهمي «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات» بنحو 1.66% و1.23%، فيما تصدر «الدار العقارية» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 12.8 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون درهم وأغلق متراجعاً 0.49%.

عقود

تراجعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 1300 عقد بقيمة 135.08 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وانخفضت عقود «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.14% فيما تراجعت عقود «الدار العقارية» 0.49%، وأغلقت عقود «دي إكس بي» مستقرة دون تغيير.

* إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة بنك المشرق الثلاثاء المقبل للاطلاع على مستجدات الأعمال والموافقة حيث يلزم.

دعت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين المساهمين المسجلين في تاريخ تداول 22 مايو الماضي لاستلام أرباحهم النقدية عن عام 2017 من خلال شركة نسر للاستثمارات.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص باستمرار على تضمين أوامر الشراء أو البيع التي تصدرها لشركة الوساطة البيانات الأساسية للأمر المتمثلة في تاريخ الأمر، ووقت تسليم الأمر لشركة الوساطة، ونوع الورقة المالية، وعددها، وسعرها، ومدة صلاحية الأمر.