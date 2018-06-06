راتب شهر مكافأة لموظفي «العين للتأمين» بمناسبة مئوية زايد

قررت شركة العين الأهلية للتأمين صرف مكافأة شهر من الراتب الأساسي للموظفين العاملين في الشركة، وذلك احتفاء بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وانطلاقاً من تفاعلها مع القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال محمد البادي بن يوعان الظاهري- رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين بهذه المناسبة: إن قرار مجلس إدارة الشركة بصرف راتب شهر لموظفي الشركة يعكس تفاعلنا ومشاركتنا لدولة الإمارات وشعبها الوفي بمئوية الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات وحكيم العرب وربان السفينة الذي قاد الدولة إلى أعلى مراتب المجد وحفر اسمها بأحرف من نور في خريطة الدول المتقدمة.

أضاف الظاهري: نستذكر بهذه المناسبة الذكرى العطرة لهذا القائد العظيم الذي عمل بجد واجتهاد لبناء دولة الإمارات على أسس قويه وتأهيل وإعداد أبناء هذا الوطن لمستقبل زاهر ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية مسلحين بالعلم والمهارات المتقدمة.

وقال الظاهري: إن أعمال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الخيرة تجاوزت حدود دولة الإمارات لتعبر إلى دول العالم القريبة والبعيدة، ولتصبح دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة زايد الخير أيقونة العمل الخيري والإنساني على المستوى العالمي.